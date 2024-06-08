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التجمع الإسلامي لأطباء الأسنان نظم لقاء نقابيا علميا في صيدا

صيدا اون لاين

أقام التجمع الاسلامي لاطباء الاسنان - منطقة جبل عامل الثانية، لقاءاً نقابياً-علمياً لأطباء الأسنان في صيدا والزهراني، في مطعم ذوات في مدينة صيدا ، حضره مسؤول المهن الحرّة في منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله المهندس ربيع طقش، مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر ، رئيس رابطة أطباء الأسنان في صيدا د.عبد القادر البساط ،
مندوب التجمع في منطقة جبل عامل الثانية د.عباس مقدّم وحشدٌ من الأطباء.
افتُتح اللقاء بآيات بينات من القرآن الكريم تلاها د.علي حرب ، وقدّم له د.حسين بيضون. 
بعدها، كانت كلمة لرئيس التجمع الإسلامي لأطباء الأسنان د.حيدر منتش عرض فيها لآخر المستجدات النقابية واهميّة المشاركة في الجمعيات العامة والإنتخابات النقابية.
ثم بدأ اللقاء العلمي  بمحاضرة عن القشور المستخدمة للعلاجات التجميلية للأسنان عرضتها د.فرح مقدم ، تلاها د.داني إيراني بمحاضرة عن أحدث التقنيات المستخدمة في digital dentistry.واختُتم اللقاء بعشاء على شرف الحضور .

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