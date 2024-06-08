إسرائيل تعلن "تحرير 4 مختطفين إسرائيليين" من قلب النصيرات

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين من قلب النصيرات".

وأضاف، "كشف النقاب انه في عملية مركبة لجيش الدفاع والشاباك والشرطة (الوحدة الشرطية الخاصة) تم صباح اليوم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25), ألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40) والذين تم اختطافهم من قبل منظمة حماس من حفل النوفا في السابع من تشرين الاول".

وتابع أدرعي، "لقد تم تحرير المختطفين من قبل مقاتلي جهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة من منطقتيْن منفردتيْن في قلب النصيرات".

وأشار الى، إن "وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير".

وختم أدرعي، "ستواصل قوات الأمن العمل بكل الوسائل لإعادة المختطفين".