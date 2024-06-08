بعد تحرير 4 رهائن... غانتس يأجل قرار استقالته!

أفادت "سكاي نيوز عربية" أن عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، قرر تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان سيعقده الليلة للإعلان عن استقالته.

وحسب مصادر فإن قرار غانتس تأجيل المؤتمر الصحفي يأتي بعد تحرير 4 محتجزين إسرائيليين لدى حماس.

وكان من المرتقب أن يلقي السياسي المنتمي لتيار الوسط بيني جانتس كلمة في وقت لاحق اليوم السبت، كان يتوقع على نطاق واسع أن يعلن فيها استقالته من حكومة الطوارئ التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ومنح جانتس الشهر الماضي لنتانياهو مهلة حتى الثامن من حزيران للتوصل إلى استراتيجية واضحة للوضع في قطاع غزة.

ولم يقدم متحدثون باسم الوزير تفاصيل عن الكلمة المزمعة، لكن معلقين سياسيين في صحف إسرائيلية بارزة قالوا إنه من المتوقع أن يعلن استقالته.

وكان من شأن رحيل غانتس أن يفقد نتنياهو دعم كتلة الوسط التي ساعدت في توسيع الدعم للحكومة في إسرائيل والخارج، وسط تزايد الضغوط الدبلوماسية والمحلية بعد ثمانية أشهر من اندلاع حرب غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تحرير أربعة رهائن أحياء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في عملية نوعية شاركت فيها عدة جهات أمنية إسرائيلية.

وقال الجيش إنه تم إنقاذ الرهائن