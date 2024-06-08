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لبنان

شهيدان في الغارة على عيترون

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أفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام أن العدو الاسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة سقط خلالها شهيدان في بلدة عيترون.

وفي التفاصيل أن مسيرة اسرائيلية نفذت قرابة الثالثة الا ربعا من بعد ظهر اليوم عدوانا جويا بصاروخين موجهين مستهدفة كافييه وحيد الكائن ضمن محلات تجارية في "محطة وحيد للمحروقات" في بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل.

وادت الغارة الى مقتل صاحب المحل علي خليل حمد (37 عاما من بلدة عيترون) والشاب مصطفى .ع. عيسى (وهو من منطقة اقليم التفاح)، وعملت فرق الاسعاف على نقل جثمانيهما الى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل .

وتسببت الغارة باضرار كبيرة في المحل والمحطة والمحلات والمنازل المجاورة.

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