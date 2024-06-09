لمستخدمي "غوغل كروم".. هذا الخبر يهمكم جداً!

أعلنت شركة "غوغل" أن متصفح كروم الخاص بها أصبح الآن أسرع بنسبة قدرها 72%، محققًا أعلى درجة له على الإطلاق في أحدث اختبار على مقياس أداء المتصفحات Speedometer 3.

وتعتمد غوغل على مزيج من اختبارات خاصة بها ومعايير قياسية على مستوى الشركات لقياس سرعة متصفحها، ويُعد Speedometer 3 أداة شائعة لمقارنة سرعات المتصفحات؛ لأنه يحاكي الاستخدام الفعلي للعالم الواقعي بنحو دقيق.

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ومع أن مقياس Speedometer 3.0 أُطلق هذا العام، فقد أشارت غوغل إلى أن تطويره بدأ في مايو 2022. ومنذ ذلك الحين، استخدمت الشركة البيانات لتحسين أداء المتصفح.

وتدعي غوغل أنها حققت نسبة التحسن التي بلغت 72% خلال هذه المدة التي تقارب عامين، بدءًا من إصدار كروم 101 حتى إصدار كروم 127.

وشرحت غوغل عبر موقعها الرسمي التحسينات الأخيرة التي جعلت كروم أسرع من أي وقت مضى منذ إطلاق Speedometer 3، إذ فحصت الشركة الوظائف التي كانت تبطئ المتصفح في Speedometer، وأجرت تعديلات محددة لتسريعها.

وشملت التغييرات تحسين استخدام الذاكرة عند رسم الأشكال، وتقليل المعالجة الزائدة عند إنشاء عناصر النماذج، وتسريع تحليل HTML، وغيرها من التحسينات الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، عملت غوغل على تحسين كيفية عرض كروم الخطوط المستخدمة في نظام التشغيل macOS، وقد أدى هذا التغيير إلى تسريع معالجة النصوص عبر تحديد الأحرف التي تحتاج إلى معالجة بسرعة أكبر.

وبهذه التحسينات المستمرة، تؤكد غوغل التزامها بتقديم تجربة تصفح أسرع وأكثر كفاءة لمستخدميها، مما يعزز مكانة كروم، الذي يُعد المتصفح الأكثر استخداماً حول العالم.