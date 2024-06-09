علماء يطورون عدسات لاصقة ذكية ببطارية يمكن شحنها بالدموع

تذكر في المهمة المستحيلة: Ghost Protocol، كان العميل يستخدم عدسة لاصقة ذكية قادرة على التعرف على الوجه وتتبع العين؟ ورغم أنها كانت تفاصيل دقيقة في الفيلم، إلا أنها ألهمت فريقًا من العلماء لتطوير عدسة ذكية.

قام فريق من العلماء في سنغافورة بتطوير بطارية رقيقة للغاية يمكن دمجها في العدسات اللاصقة، مما يجعلها قادرة على اجراء اتصالات ذكية، هذا ليس كل شيء، ويسلط العلماء الضوء على أنه يمكن أيضًا شحن هذه البطارية عن طريق الدموع.

ويبلغ سمك البطارية حوالي 0.2 ملم وهي صغيرة بما يكفى لتناسب عدسة مقاس 0.5 ملم، وكان البروفيسور المشارك لى سيوك وو، العالم الرئيسي، هو من أراد إحياء المهمة المستحيلة.

وفي مقابلة مع قناة CNBC، قال إنه يشعر بالقلق بشأن سلامة بطارية الليثيوم أيون، التي لديها القدرة على الانفجار أو الاشتعال، وأدرك أن هذه الأجهزة ستحتاج إلى بطاريات آمنة ومدمجة.

لقد طلب منا القلق بشأن البطاريات المدمجة الآمنة إيجاد طريقة أخرى لشحن العدسة، وقال إن الحل المسيل للدموع هو الحل الأمثل للمشكلة إلى حد ما، المحلول المسيل للدموع هو إلكتروليت يحتوي على كلوريد الصوديوم، قرروا استبدال الإلكتروليت العضوي القابل للاشتعال بمحلول الدموع هذا.

وقام الفريق بتطوير مادة القطب الكهربائي، والعمل مع هذه الأيونات الملحية، ومن ثم زرع هذا القطب داخل العدسة اللاصقة. يمكن لهذا الحل توفير حجم البطارية، ولكن يمكن أيضًا شحن بطارية العدسة بطريقة تقليدية عبر سلك أو بطريقة كيميائية، وبالنسبة للطريقة الكيميائية، عندما يتم غمر البطارية في محلول ملحي، يتفاعل الجلوكوز مع أيونات الصوديوم والكلوريد لشحنها.

ويمكن للطريقة التقليدية الشحن حتى 200 مرة، بينما يسمح الجلوكوز بـ 15 مرة فقط، وبعد ثماني ساعات من الشحن في المحلول، ستصل البطارية إلى 80% من سعتها الكاملة، وبعد ذلك يمكن ارتداؤه لبضع ساعات خلال النهار، ولكن يمكننا أيضًا تشغيل البطارية بالدموع لأنها تحتوي على الجلوكوز، وهذا يعني أنه يمكنك شحن البطارية بدموعك أثناء ارتدائها، ومن ثم، فإنك تبكي أكثر، وتتقاضى المزيد.

سعر بطارية العدسة الذكية

حاليًا، لا تزال سعة البطارية وجهدها منخفضًا جدًا، باستخدام الطريقتين، يمكن للبطارية إنتاج جهد يتراوح بين 0.3 فولت إلى 0.6 فولت فقط، وقال وو إن الفريق يعمل على تحسين بطارية العدسة الذكية. في هذه المرحلة، هذا الإخراج غير كافٍ لتشغيل تخزين البيانات أو الاتصال بالإنترنت.

وذكر أيضًا أنه بمجرد طرح العدسة الذكية للتسويق، يجب أن تكون تكلفة البطارية بضعة دولارات فقط.