3 استقالات متتالية... مسبحة الحكومة الاسرائيلية "تكرّ"!

اعلن الوزير الاسرائيلي حيلي تروبير من حزب معسكر الدولة استقالته من حكومة بنيامين نتينياهو، وهي ثالث استقالة اليوم، بعد استقالة الوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

فقد أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية غادي آيزنكوت استقالته تزامنا مع استقالة بيني غانتس، في وقت سابق اليوم الاحد.

وقال آيزنكوت في خاطب استقالته: "الاعتبارات الخارجية والسياسية اخترقت عملية صنع القرار".

وتابع ايزنكوت في خطابه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "على الرغم من جهودي الكبيرة، إلى جانب زملائي، امتنعت الحكومة برئاستكم منذ فترة طويلة عن اتخاذ القرارات الحاسمة اللازمة لتحقيق أهداف الحرب وتحسين الوضع الاستراتيجي لدولة إسرائيل".

وتابع، أن هذا الامتناع عن اتخاذ قرارات حاسمة "يضر، عمليا، بالوضع الاستراتيجي والأمن القومي لدولة إسرائيل".

وأضاف، "لقد اخترقت الاعتبارات الخارجية والسياسية غرف النقاش. لذلك، هذا هو وقتنا لمغادرة الحكومة".