موجة حرّ تتجه من افريقيا الى لبنان.. اليكم تفاصيل الطقس

يسيطر على لبنان طقس معتاد لمثل هذه الفترة من العام، ويستمر لغاية يوم الاربعاء مع فروقات طفيفة بدرجات الحرارة.

وستتدفق كتل حارة من شمال افريقيا الى لبنان يوم الخميس، ترتفع معها درجات الحرارة الى ما فوق المعدلات الموسمية، ثم تنحسر موجة الحرّ هذه تدريجياً يوم الاحد.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاثنين:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : : ٢٢ و ٢٩ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو : مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلي شمالا بعد الظهر

- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٨ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

الثلاثاء: قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الاربعاء: مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٩ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س