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رياضة

ريال مدريد لن يشارك في بطولة كأس العالم للأندية!

صيدا اون لاين

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أن "ناديه سيرفض دعوة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025"، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة "إل جورنال".
وبدلاً من أن تقام في نهاية العام، في شكل بطولة مصغرة تتضمن عادةً اللعب في الدور نصف النهائي والمباراة النهائية للفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا، فإن كأس العالم للأندية ستستمر الآن لمدة شهر تقريبًا في الولايات المتحدة في نهاية موسم النادي وفي ذروة الصيف.
وكشفت شركة "ريليفو" أن ريال مدريد يعارض اللعب في المسابقة، حيث نقل عن مصدر مجهول من النادي قوله إن الفيفا "سيقتل اللاعبين" بعبء العمل المفرط الذي قد يعني بالنسبة لنجومه لعب ما يصل إلى 72 مباراة في موسم 2024/2025.
وأشار أنشيلوتي إلى أنه، "لن يشارك اللاعبون والأندية في تلك البطولة والتي تبلغ قيمة المباراة الواحدة لريال مدريد 20 مليون يورو (21.5 مليون دولار) والفيفا يريد أن يمنحنا هذا الرقم للبطولة بأكملها، ومثلنا، سترفض العديد من الأندية تلك الدعوة".
وفي سياق منفصل، أوضح أنشيلوتي، الذي اشتهر بفتراته في كلا المعهدين المرموقين، أن ميلان ومدريد هما ناديا حياته، وقال: "ميلان في قلبي: لقد لعبت هناك، كنت مدربًا، إنه جزء كبير من حياتي المهنية، قبل أن يصف ريال مدريد بأنه "مميز".
واختتم حديثه قائلاً: "مدريد هي مدريد، ما هو الأفضل؟ التاريخ يُحترم هنا، جميع لاعبي كرة القدم في الماضي لديهم صورهم في سيوداد ديبورتيفا".

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