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بلدية صيدا تدعو المواطنين والقصابين وأصحاب الملاحم للإلتزام بذبح الأضاحي في مسلخ صيدا البلدي وغرامة مالية بحق المخالفين

صيدا اون لاين

صدر عن رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع صيدا البيان التالي :
مع حلول عيد الاضحى المبارك أعادة الله علينا بالصحة والخير واليمن والبركات،
تدعو بلدية صيدا وطيلة ايام عيد الاضحى المبارك جميع اللحامين والقصابين واصحاب الملاحم الامتناع عن ذبح الأضاحي في وأمام الملاحم، وذلك حرصا من بلدية صيدا على الصحة والسلامة العامة، وتفاديا من انتشار المخلفات الناتجه عن أعمال الذبح ورميها بالشوارع والمستوعبات وللحؤول دون انبعاث الروائح الكهريهة وخصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة صيفا .
وفي حال عدم التقيد والالتزام يحرر بحق المخالفين محضر ضبط بغرامة مالية بقيمة (10000000) ل .ل عشرة ملايين ليرة لبنانيه وتدفع في النيابة العامة في قصر العدل.
ان مسلخ بلدية صيدا يستقبل اصحاب الملاحم والقصابين والمواطنين الراغبين بذبح الأضاحي طيلة أيام عيد الاضحى المبارك.

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