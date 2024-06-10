القوات: السبيل لانتخاب الرئيس هو أن يلتزم نواب بري والممانعة بالمشاركة في الدورات الانتخابية لا تعطيلها

اشارت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، في بيان، الى ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري قال في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" ان "التشاور هو الممر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وإنه لا بدّ منه أولاً وثانياً وثالثاً،، وإلا فما هو السبيل لإخراج انتخاب الرئيس من الدوران في حلقة مفرغة، وتعليقا على هذا الموقف نؤكد لبري ومن يعنيهم الأمر أن التشاور الذي يقصده بري بطاولة حوار برئاسته ليس إلزاميا كما يقول، إذا لا يوجد أي نص دستوري يجعل من "التشاور هو الممر الإلزامي"، ونأمل من بري وغيره الالتزام بالدستور ونصوصه.

وشددت القوات على ان "التشاور في الاستحقاق الرئاسي يتم على قدم وساق منذ ما قبل الشغور الرئاسي، ولكن هذا التشاور اصطدم ويصطدم بحائط تعطيل الجلسات الانتخابية من جهة، والإصرار على مرشّح أوحد من جهة ثانية على رغم عدم القدرة على انتخابه"،ـ مؤكدة ان "السبيل لإخراج انتخاب الرئيس من الدوران في حلقة مفرغة" سهل جدا وهو ان يدعو بري لجلسة انتخابية بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس، وان يلتزم نواب بري ونواب الممانعة بالمشاركة في الدورات كلها والإقلاع عن النهج التعطيلي".

واكدت "القوات اللبنانية" بان الممر الوحيد والإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي يكمن في الالتزام بالدستور لا الانقلاب عليه، وتؤكد مواصلة التشاور الذي لم يتوقّف، وتكرِّر تأييدها لمبادرة الاعتدال، والتشاور البعيد من الأضواء الذي كان أدى إلى إنضاج التوافق على التمديد العسكري والتوصيات النيابية في مسألة الوجود السوري غير الشرعي، والتشاور بين النواب بين دورة انتخابية وأخرى.