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صيدا

الحريري تتابع مع لجنة مياومي مؤسسة كهرباء لبنان جنوباً ملف تثبيتهم

صيدا اون لاين

تابعت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري مع وفد من لجنة مياومي وأجراء مؤسسة كهرباء لبنان في الجنوب مطلبهم وزملائهم في بقية المناطق بتثبيتهم في ملاك المؤسسة ( وهم من فائض الذين نجحوا في المباراة المحصورة في العام 2014 ) .
وقد التقتهم الحريري بحضور منسق عام تيار المستقبل في صيدا والجنوب الأستاذ مازن حشيشو .
وعرض الوفد الظروف الصعبة التي يواجهها المياومون وعائلاتهم مطالبين بتثبيتهم.
كما وضع الوفد الحريري بصورة التحرك الذي يقوم به المياومون في مختلف المناطق لهذه الغاية . حيث وعدت بمتابعة هذا الملف مع المعنيين .

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