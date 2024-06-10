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شؤون فلسطينية

بلينكن: حماس هي العقبة الوحيدة أمام اتفاق وقف إطلاق النار

صيدا اون لاين

أكد وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن أن "تحقيق وقف إطلاق النار سيفتح الباب أمام وقف مستدام للقتال في قطاع غزة، وحماس هي العقبة الوحيدة أمام اتفاق وقف إطلاق النار".

وتوجه بلينكن الى قادة المنطقة بالقول :" إذا كنتم تريدون وقف إطلاق النار فاضغطوا على حماس لتقبل به"، مؤكدا انه "نعمل لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق من عدمه".

وشدد على "اننا سنواصل جهودنا من أجل وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، ومن المهم العمل على خطط لليوم التالي بعد الحرب"، معتبرا ان "الطريقة المثلى لاستعادة جميع الاسرى هي قبول وقف إطلاق النار".

 

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