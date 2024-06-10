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عشرينية تتعرّض لمحاولة إغتصاب وسط شارع في بيروت... وما حصل "صادم"!

صيدا اون لاين

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو نشرته صفحة وينيه الدولة, يظهر وبشكل فاضح إقدام أحد الأشخاص على التحرش بفتاة عشرينية إذ أقدم على إخراج عضوه الذكري أمام سيارتها وفق ما وثّق الفيديو.
وكشفت معلومات خاصة لصفحة "وينيه الدولة", أن شاباً مجهول الهوية, أقدم على اقتحام سيارة كانت متوقّفة إلى جانب فصيلة ميناء الحصن, أثناء وجود فتاة عشرينية في داخلها وبمفردها, وبعد عراك استطاعت الفتاة إخراجه, لكنه أقدم عندها على إخراج عضوه الذكري, وقام بالتحرش بها بشكل صادم.
ولكن الفتاة استجمعت قوتها ووثقت ما يفعله الشاب بفيديو من أجل ملاحقته من القوى الأمنية وتوقيفه.
وطلبت صفحة "وينيه الدولة", من كل من يتعرّف على هوية المتحرّش الإتصال على الرقم التالي:76574438 أو إرسال رسالة لتلقّي المعلومات.
و"ليبانون ديبايت" يتحفّظ عن نشر الفيديو الصادم لما يحمله من مشاهد خادشة للحياء.

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