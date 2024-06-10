وزير التربية عباس الحلبي تابع وبهية الحريري مشروع تطبيق منهج البكالوريا الدولية

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي مع رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" السيدة بهية الحريري على رأس وفد من المؤسسة والخبراء المعنيين بتطبيق منهج البكالوريا الدولية في عينة من المدارس الرسمية تبلغ 12 مدرسة رسمية، موزعة على مناطق لبنان كافة، بحضور المدير العام للتربية عماد الأشقر، ومديرة مكتب الوزير رمزة جابر، ومدير التعليم الساسي جورج داوود ومديرة الإرشاد والتوجيه الدكتورة هيلدا الخوري، حيث كان عرض للمراحل التي قطعها هذا المشروع.

وشكرت الحريري وزير التربية وفريق عمل الوزارة على "متابعة المشروع خطوة خطوة"، مؤكدة انه "لولا توجيهات الوزير وانخراط الإدارة لما كانت تحققت هذه النجاحات".

ولفتت إلى ان "هذه المرحلة تتآلف مع التوجه العالمي الذي تم التعبير عنه في مؤتمر نيويورك حول التحول الرقمي في التربية، ومن ثم الوصول إلى مرحلة دخول الذكاء الإصطناعي إلى القطاع التربوي".

من جهته، ثمن الحلبي الخطوات المحققة، وشكر الحريري على "متابعتها الحثيثة وتأمين الكثير من التكاليف وصولا إلى مرحلة التدريب التي ستتم بعيد الإمتحانات الرسمية"، مبديا "استعداد الإدارة لتكليف منسق في كل مدرسة مشمولة بالمشروع، وأيضا انخراط الإدارة والمعلمين في التدريب المخصص لهذه الغاية".