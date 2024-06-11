انشيلوتي يتراجع عن كلامه والريال يؤكد مشاركته بمونديال الاندية

تراجع الايطالي ​كارلو انشيلوتي​ مدرّب فريق ​ريال مدريد​ الاسباني عن تصريحاتهِ بشأن المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، مؤكّداً أنّهُ تمّ تفسير تصريحاتهِ بالشكل الخاطئ.

وكانت الصحف قد تناقلت تصريحات لأنشيلوتي على أنّهُ أعلن أنّ النادي الملكي لن يشارك في كأس العالم، وأنّهُ لتخوفه من تعرّض اللاعبين للإرهاق.

وقال أنشيلوتي إنّ مباراة واحدة لريال مدريد تساوي 20 مليون يورو، وفيفا يريد أن يعطينا هذا المبلغ على مشاركتنا في كأس العالم للأندية بأكملها، وهو أمر سلبي". ليعود كارلو ويقول: "لم يتم تفسير كلماتي حول كأس العالم للأندية بالطريقة التي كنت أقصدها. لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن اهتمامي من رفض إمكانية خوض البطولة التي أعتبرها فرصة عظيمة لمواصلة القتال من أجل تحقيق ألقاب كبيرة مع ريال مدريد".

كما خرج ريال مدريد ببيانٍ رسمي أكّد فيه مشاركته وجاء فيه: "أعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أنّهُ في هذه اللحظة تم الإعلان عن مشاركته في مونديال الأندية الجديد للمضي قدماً نحو الملايين من المتحمسين في كل العالم بلقب جديد".