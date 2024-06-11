صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

شؤون فلسطينية

حماس ترحب بقرار مجلس الأمن الخاص بوقف إطلاق النار في غزة: مستعدون للتعاون مع الوسطاء

صيدا اون لاين

اعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان، انها ترحب بما تضمنه قرار مجلس الأمن وأكد عليه حول وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع".

ولفت البيان الى ان الحركة تود التأكيد على استعدادها للتعاون مع الإخوة الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب شعبنا ومقاومتنا. كما نؤكد في حركة حماس استمرار سعينا ونضالنا مع كل أبناء شعبنا لإنجاز حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها دحر الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير.

 

اقرأ أيضا

الجمهور ينتظر أبطال مسلسل "العشق الممنوع".. هل سيعودان بعمل جديد معًا؟

قبل عيد الأضحى- خبير تغذية يحذر من تناول هذا الجزء من الخروف

صورٌ تلامس القلب.. أول إطلالة لطفلة رحمة رياض وزوجها الممثل "الوسيم"

بالفيديو: إحتراق سوبرماركت في منطقة جادة بري في حارة صيدا

بلدية صيدا تدعو المواطنين والقصابين وأصحاب الملاحم للإلتزام بذبح الأضاحي في مسلخ صيدا البلدي وغرامة مالية بحق المخالفين

انخفاض في سعر صفيحة البنزين... اليكم التفاصيل

تم نسخ الرابط