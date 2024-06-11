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صورٌ تلامس القلب.. أول إطلالة لطفلة رحمة رياض وزوجها الممثل "الوسيم"

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نشر الممثل العراقي ألكسندر علوم زوج الفنانة العراقية رحمة رياض، مجموعة من الصور عبر حسابه على "إنستغرام".
وبدا ألكسندا سعيدا جدا بابنته "عالية" حيث أطل بالصور وهو يحملهل بين ذراعيه، متعمدًا عدم كشف وجهها للجمهور، بينما ظهر في أخرى وهو يجلس إلى جانب رحمة.
وعلق قائلاً: "قلبي بين يدي... اللهم لك الحمد، أشكر الله على كل شيء في حياتي، أنا فعلاً ممتن".
ولامست مشاعر اسكندر قلوب الجمهور، فعلقت أحدهم قائلا: "شكلو أب كتير حنون ووسيم نيالكن فيه".

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