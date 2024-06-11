هذا ما استهدفته الضربات الإسرائيلية عند الحدود

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن ضربات جوية إسرائيلية استهدفت رتل شاحنات قرب منطقة القصير على الحدود بين سوريا ولبنان والتي يسيطر "حزب الله" على جانبيها السوري واللبناني.

وأضافت أن الغارات أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة سوريين وإصابة آخرين. كما أدت الضربات الإسرائيلية إلى احتراق شاحنات، على بعد مئات الأمتار داخل الأراضي اللبنانية.

بدوره، قال مصدر عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية إن "ثلاثة عناصر من "حزب الله" قُتلوا، قبل منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء، في ضربات إسرائيلية استهدفت رتلاً من صهاريج النفط في شمال شرق لبنان".

وذكر المصدر أنّ "ثلاثة عناصر من حزب الله قُتلوا بتسعة صواريخ إسرائيلية استهدفت رتلاً من صهاريج النفط ومبنى في محلة حوش السيد علي" في قضاء الهرمل تدمر كلياً، متحدثاً أيضاً عن سقوط ثلاثة جرحى.