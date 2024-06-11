صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

هذا ما استهدفته الضربات الإسرائيلية عند الحدود

صيدا اون لاين

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن ضربات جوية إسرائيلية استهدفت رتل شاحنات قرب منطقة القصير على الحدود بين سوريا ولبنان والتي يسيطر "حزب الله" على جانبيها السوري واللبناني.
وأضافت أن الغارات أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة سوريين وإصابة آخرين. كما أدت الضربات الإسرائيلية إلى احتراق شاحنات، على بعد مئات الأمتار داخل الأراضي اللبنانية. 
بدوره، قال مصدر عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية إن "ثلاثة عناصر من "حزب الله" قُتلوا، قبل منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء، في ضربات إسرائيلية استهدفت رتلاً من صهاريج النفط في شمال شرق لبنان". 
وذكر المصدر أنّ "ثلاثة عناصر من حزب الله قُتلوا بتسعة صواريخ إسرائيلية استهدفت رتلاً من صهاريج النفط ومبنى في محلة حوش السيد علي" في قضاء الهرمل تدمر كلياً، متحدثاً أيضاً عن سقوط ثلاثة جرحى.

اقرأ أيضا

الجمهور ينتظر أبطال مسلسل "العشق الممنوع".. هل سيعودان بعمل جديد معًا؟

قبل عيد الأضحى- خبير تغذية يحذر من تناول هذا الجزء من الخروف

صورٌ تلامس القلب.. أول إطلالة لطفلة رحمة رياض وزوجها الممثل "الوسيم"

بالفيديو: إحتراق سوبرماركت في منطقة جادة بري في حارة صيدا

بلدية صيدا تدعو المواطنين والقصابين وأصحاب الملاحم للإلتزام بذبح الأضاحي في مسلخ صيدا البلدي وغرامة مالية بحق المخالفين

انخفاض في سعر صفيحة البنزين... اليكم التفاصيل

تم نسخ الرابط