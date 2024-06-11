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الجيش الإسرائيلي يزعم قصف مبنيين عسكريين للحزب! (فيديو)

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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على حسابه عبر منصة "اكس": "ردًّا على إسقاط حزب الله طائرة مسيرة لسلاح الجو عملت في الأجواء اللبنانية أمس أغارت طائرات حربية لسلاح الجو خلال الليلة الماضية على مجمع عسكري يتبع للوحدة 4400 وحدة تعظم القوة اللوجستية في حزب الله والهادفة إلى نقل الوسائل القتالية إلى لبنان وداخله. لقد تم استهداف منطقتيْن داخل المجمع الذي يقع في منطقة بعلبك في عمق لبنان".
وأضاف، "كما تم استهداف أهداف أخرى في منطقة عيترون جنوب لبنان ومن بينها موقع عسكري ومبنييْن عسكرييْن لحزب الله".

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