صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

متفرقات

موجة حر جديدة منتظرة... اليكم تفاصيل الطقس

صيدا اون لاين

يؤثر على لبنان طقس معتاد لمثل هذه الفترة من العام، يستمر لغاية يوم غد الاربعاء مع فروقات طفيفة بدرجات الحرارة. 
وبدءا من يوم الخميس، ستتدفق كتل حارة من فوق شمال افريقيا ستؤدي الى موجة حار يتأثر بها لبنان مع درجات حرارة فوق المعدلات الموسمية، لتعود وتنحسر يوم الاثنين.
وسيكون الطقس رطباً ساحلا والمرتفعات القريبة منها ما يزيد الشعور بالحرًّ، مقابل رطوبة متدنية جبلاً وبقاعاً. 
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠ متر 
-الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب محلي على الجبال
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاربعاء: قليل السحب مع تشكل ضباب محلي جبلاً والحرارة ترتفع تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.
الخميس: مشمس والحرارة ترتفع تتراوح على الشكل التالي : ٢٥ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٠ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٣ و ٣٤ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.

اقرأ أيضا

سجال الوقت الضائع الرئاسي: مبارزة الموارنة الأربعة وتحالفاتهم

الجمهور ينتظر أبطال مسلسل "العشق الممنوع".. هل سيعودان بعمل جديد معًا؟

ماذا كشف حاكم مصرف لبنان مؤخراً؟

بلدية صيدا تدعو المواطنين والقصابين وأصحاب الملاحم للإلتزام بذبح الأضاحي في مسلخ صيدا البلدي وغرامة مالية بحق المخالفين

قبل عيد الأضحى- خبير تغذية يحذر من تناول هذا الجزء من الخروف

بالفيديو.. صاروخٌ يضرب منزلاً في عكار!

تم نسخ الرابط