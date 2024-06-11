فوز فريق لبناني بمعرض أوروبا للاختراع 2024 عن مشروع يهدف الى تحويل النفايات البلاستيكية لبترول

حقّق اختراع لبناني مبتكر نجاحاً باهراً في معرض أوروبا للاختراع "Euroinvent 2024" الذي أقيم بين 6 و8 حزيران 2024 في رومانيا، حيث حصد ميدالية ذهبية.

وفاز الفريق اللبناني من المدرسة اللبنانية في كنشاسا ويضم المشرف الأستاذ ماهر عثمان، والطلاب حسين الحسيني، زينب عباس، أحمد نصر الله، مهدي حطيط، ومحمد حطيط.، بالميدالية عن مشروعه "G-F Energy" الذي يهدف إلى تحويل النفايات البلاستيكية إلى بترول، والنفايات الغذائية إلى غاز حيوي.

وهذا الحدث الدولي البارز شهد مشاركة واسعة من مخترعين ومبتكرين من مختلف أنحاء العالم، تنافسوا على تقديم أفضل الحلول والابتكارات التقنية. وحصل هذا الإنجاز ضمن استراتيجية الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث للمشاركة في المعارض الدولية بهدف تثمين الابتكار وتوجيهه نحو التطبيقات العملية.