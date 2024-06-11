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استشهاد مواطن في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الناقورة

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أفادت قناة "المنار"، عن استشهاد مواطن في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ مسيّرة إسرائيليّة أطلقت صاروخًا على أحد المباني الخاليّة في بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، ويكثف حزب الله من عملياته العسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال، تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.

 

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