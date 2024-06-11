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بعملية خاطفة... شعبة المعلومات أوقفت مشتبهاً به بتنفيذ عشرات عمليات السّلب

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، وبنتيجة الجهود الميدانية التي قامت بها القطعات المختصّة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد مكان وجود أحد منفذي عمليات السّلب، الذي ينشط في مناطق عدّة من حافظتي جبل لبنان وبيروت، بحيث تبيّن أنّه يتواجد في محلّة صبرا، ويدعى

أ. ع. (من مواليد عام ١٩٩٤، لبناني)
وهو مطلوب بموجب /11/ ملاحقة قضائية بجرائم قتل وسلب وسرقة وفرض أتاوة (خوّة) وإطلاق نار.
أعطيت الأوامر للقوّة الخاصّة في الشّعبة للعمل على توقيفه، بالتنسيق مع القضاء المختص.
بتاريخ 30-5-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوّة الخاصّة من تنفيذ عملية خاطفة في صبرا، نتج عنها توقيف المشتبه فيه، على الرغم من قيامه بمقاومة الدّورية. وضُبط بحوزته مبلغ مالي ناتج عن عمليات السّلب.
بالتّحقيق معه، اعترف بتنفيذ عشرات عمليات السّلب ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.

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