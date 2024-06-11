صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

مكتب وزير الاقتصاد اعلن عن جولات تفتيشية على منتجعات سياحية ومطاعم وتنظيم محاضر ضبط بحق مخالفين

صيدا اون لاين

اعلن المكتب الإعلامي لوزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام في بيان، انه "‏مع بدء موسم الاصطياف، وحرصاً على حماية المستهلك من أي عمليات استغلال أو رفع أسعار بشكل غير قانوني، تقوم مديرية "حماية المستهلك" بتوجيهات من معالي وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، بجولات تفتيشية على المنتجعات السياحية والمطاعم ومواقف ركن السيارات، وقد تم زيارة أكثر من 71 مؤسسة خلال الأسبوعين الأخيرين".

ولفت سلام الى انه "نتيجة لهذه الجولات والمراقبة، تم تنظيم 20 محضر ضبط بسبب مخالفات متنوعة، أبرزها عدم التصديق او الالتزام بلوائح الأسعار من وزارة السياحة، ‏وسوف تتابع المديرية جولاتها لضبط المخالفات تمهيدا لإحالتها أمام القضاء المختص لضمان حماية حقوق المستهلكين وتطبيق القوانين، وذلك حفاظاً على مصلحة المستهلك على حد سواء، وستواصل جهودها لضمان بيئة تجارية نزيهة وشفافة خلال موسم الاصطياف وما بعده".

 

اقرأ أيضا

إسرائيل ستغيّر طبيعة أهدافها ضد "الحزب" خلال ساعات

نداءٌ من دولة بارزة لرعاياها في لبنان: للمغادرة فوراً

موجة حر جديدة منتظرة... اليكم تفاصيل الطقس

إلى أصحاب المواعيد في 18 الحالي... بيان هام من "إدارة السير"

بهية الحريري تلتقي "لجنة الأهل" في "مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري" وتهنىء طلابها الفائزين ببطولة مهارات "مايكروسوفت"

بشأن تسلم دفعات القبض... بيان من "العقارية"

تم نسخ الرابط