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مسلسل الاغتيالات تابع... استهدافُ قيادي "بارز في الحزب"

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للمرة الاولى منذ بدء الحرب في الجنوب، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدة جويّا في قضاء صور، مستهدفا مجموعة حزبية تنتمي إلى "حزب الله".
وأكدت مصادر أمنية لوكالة "رويترز" أنّ الغارة على بلدة جويا أدّت إلى سقوط أربعة أشخاص، بينهم قائد ميداني بارز في "حزب الله"، مشيرة إلى ان الرجل المستهدَف هو "قائد حزب الله في المنطقة الوسطى من الشريط الحدودي الجنوبي وأن دوره لا يقل أهمية عن دور القيادي وسام الطويل الذي اغتيل في كانون الثاني".
وعلى الاثر، نعى حزب الله القيادي طالب سامي عبد الله (أبو طالب) من بلدة عدشيت، ومحمد صبرا وعلي سليم صوفان الذين سقطوا في الغارة على جويا.

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