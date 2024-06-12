صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

منوعات

مُفاجأة من العيار الثقيل: ممثلة لبنانية على علاقة بنجم أميركي.. شوهدا سويا بلقطات حميمة في اليونان (صور)

صيدا اون لاين

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي من العلاقة التي جمعت الممثلة اللبنانية المقيمة في الكويت، ليلى عبدالله، بالنجم الأميركي جو جوناس، وذلك بعد أسابيع من انفصال الأخير عن حبيبته.
ورصدت عدسات الباباراتزي جو جوناس (34 عامًا) وليلى عبدالله (28 عامًا) يستمتعان بأجواء الصيف على أحد الشواطئ في اليونان أمس الإثنين، حيث قضيا وقتهما داخل مياه البحر.
وبدا واضحًا الانسجام بين الثنائي، إذ ظهرت ليلى في إحدى الصور تعانق جوناس بعاطفة. وفي لقطة ثانية، تبادلا الضحكات أثناء استمتاعهما بمياه البحر، حتى أنها قامت بقرص أنفه بشكل هزلي.
وتساءل الكثيرون عما إذا كانت ليلى تعيش قصة حب جديدة مع النجم العالمي.

اقرأ أيضا

"ناوِلْني"... من هنا يبدأ الاعتداء على الأطفال

ترقب لنتائج الحملة الديبلوماسية وانعكاسها على لبنان.. واسرائيل تغتال قائداً كبيراً للحزب

هل يدعو برّي الكتل النيابية للتشاور بمن حضر؟

موجة حارة في طريقها الى لبنان.. اليكم تفاصيل الطقس

"جمعية تجار صيدا وضواحيها" أعلنت تمديد فتح الأسواق ليلاً بدءاً من الثلاثاء حتى عشية العيد

"لم يتبقَ لي الكثير".. رونالدو يستعد للأيام الأخير في مسيرته!

تم نسخ الرابط