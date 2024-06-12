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لبنان

القوّة الضاربة في أمن الدولة توقف عصابة سرقة

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اعلنت المديرية العامة لامن الدولة في بيان انه"ضمن إطار الخطّة الأمنيّة التي تنفّذها المديريّة العامّة لأمن الدولة في عددٍ من المناطق اللبنانيّة، وبعد عمليّة رصد وتعقّب، عملت دوريّة من القوّة الضاربة في المديريّة، على توقيف أربعة أشخاصٍ من التّابعيّة السوريّة بالإضافة إلى لبنانيّ، يشكّلون عصابةً تنشط في مجال السرقة على أنواعها، وقيامهم أيضاً بأعمال تشليحٍ في منطقة الضاحية الجنوبيّة وجبل لبنان وعلى طريق المطار.

 بوشر التحقيق باشراف القضاء المختصّ، لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّهم".

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