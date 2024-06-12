صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

سرق شقة... "عشريني" بقبضة القوى الأمنية!

صيدا اون لاين

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات السّرقة وملاحقة المتورّطين فيها وتوقيفهم. وبناءً على ادّعاء إحدى المواطنات ضدّ مجهول أقدم على الدخول إلى منزلها الكائن في محلّة

السّيوفي – الأشرفية، وسرق من داخله بعض الأدوات الإلكترونية، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الاستعلاميّة لكشف هويّة السّارق وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، وتبيّن أنّه يدعى:

ر. ع. (من مواليد العام ١٩٩٦، مكتوم القيد)
  بتاريخ 25-5-2024 وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة سدّ البوشريّة. بتفتيش منزله، عُثر على حقيبتَين بداخلها أدوات صناعية وكميّة من المخدّرات.
  بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّه أقدم على تنفيذ عمليّة السّرقة من داخل الشّقة في الأشرفية، وبسرقة كابلات نحاسية من ورشة قيد الإنجاز في بلدة المنصورية. كما اعترف بتعاطيه المخدّرات.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.

اقرأ أيضا

تحدّد الموعد.. جلسة للحكومة يوم الجمعة برئاسة ميقاتي

موجة حارة في طريقها الى لبنان.. اليكم تفاصيل الطقس

ربع الطلاب فقط جاهزون لامتحانات الثانوية العامة

"دولار مزوّر" في لبنان.. إليكم "الفئة"

إعلام إسرائيلي: الجيش بدأ بشن غارات على مواقع في جنوب لبنان ردًا على إطلاق دفعات من الصواريخ

"أقواها تبدأ غداً"... هوغربيتس يحذّر من تغييرات "غير مألوفة"!

تم نسخ الرابط