سرق شقة... "عشريني" بقبضة القوى الأمنية!

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات السّرقة وملاحقة المتورّطين فيها وتوقيفهم. وبناءً على ادّعاء إحدى المواطنات ضدّ مجهول أقدم على الدخول إلى منزلها الكائن في محلّة

السّيوفي – الأشرفية، وسرق من داخله بعض الأدوات الإلكترونية، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الاستعلاميّة لكشف هويّة السّارق وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، وتبيّن أنّه يدعى:

ر. ع. (من مواليد العام ١٩٩٦، مكتوم القيد)

بتاريخ 25-5-2024 وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة سدّ البوشريّة. بتفتيش منزله، عُثر على حقيبتَين بداخلها أدوات صناعية وكميّة من المخدّرات.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّه أقدم على تنفيذ عمليّة السّرقة من داخل الشّقة في الأشرفية، وبسرقة كابلات نحاسية من ورشة قيد الإنجاز في بلدة المنصورية. كما اعترف بتعاطيه المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.