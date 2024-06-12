لا تشرب الماء البارد في الطقس الحار- يهدد أعضاء جسدك

مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي نشهده تلك الأيام، تزداد حاجتنا لشرب الماء البارد، لتبريد الجسم والتخلص من الشعور بالحرارة المرتفعة. ولكن الماء البارد قد يؤدي لبعض الأضرار على أجهزة الجسم، عند شربه خلال التعرض للشمس أو أثناء الخروج في درجات الحرارة المرتفعة.

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي أضرار شرب الماء البارد على أجهزة الجسم في الصيف، وفقًا لـ "Medical news today".

أضرار شرب الماء البارد على أجهزة الجسم في الصيف

شرب الماء البارد قد يسبب بعض المخاطر الصحية على أجهزة الجسم المختلفة، مثل:

الجهاز الهضمي

قد يسبب الماء البارد بعض المخاطر على الجهاز الهضمي، مثل:

- تقلصات المعدة:

يؤدي شرب الماء البارد إلى تقلصات في المعدة، حيث يتسبب الماء البارد في تقلص العضلات المحيطة بالمعدة، مما يؤدي إلى شعور بعدم الراحة وآلام في البطن.

- تباطؤ عملية الهضم:

يبطئ الماء البارد عملية الهضم، فهو يجعل الطعام الصلب أكثر صعوبة للهضم، فضلا عن تجميد الدهون في الطعام، مما يؤدي إلى بطء في الهضم وزيادة في الشعور بالانتفاخ.

الجهاز التنفسي العلوي

شرب الماء البارد دفعة واحدة في الطقس شديد الحرارة، قد يؤثر على الجهاز التنفسي، عن طريق:

- تحفيز التهابات الحلق:

يحفز الماء البارد التهابات الحلق ويسبب الشعور بالتهاب الحنجرة، ويكون الأمر أكثر إزعاجًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من حساسية أو مشاكل في الجهاز التنفسي.

- زيادة إنتاج المخاط:

يزيد الماء البارد من إنتاج المخاط في الجهاز التنفسي، مما يؤدي إلى انسداد الأنف والجيوب الأنفية، وبالتالي صعوبة في التنفس.

الجهاز القلبي الوعائي

قد يسبب الماء المثلج بعض المخاطر المحتملة على الجهاز القلبي الوعائي، عن طريق ما يلي:

- تأثيرات على الدورة الدموية:

يؤدي الماء البارد إلى تقلص الأوعية الدموية، والذي يؤدي إلى زيادة ضغط الدم وإحداث مشاكل في الدورة الدموية، مما يؤثر على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية أو ارتفاع في ضغط الدم.

الجهاز العصبي

شرب الماء البارد في الطقس شديد الحرارة، قد يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، من خلال ما يلي:

- الصداع:

يتسبب الماء البارد في حدوث الصداع الناجم عن التبريد السريع، وهذا الصداع يكون نتيجة لتأثير الماء البارد على الأعصاب الموجودة في الفم.

الجهاز المناعي

قد يتعرض الجهاز المناعي لبعض المخاطر المحتملة نتيجة شرب الماء البارد في الطقس الحار، عن طريق ما يلي:

- زيادة احتمالية الإصابة بنزلات البرد:

يضعف الماء البارد، الجهاز المناعي بشكل مؤقت، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، خاصة عند التعرض لتباين في درجات حرارة الجسم نتيجة الخروج من الغرف المكيفة إلى أشعة الشمس الحارقة، أو العكس.