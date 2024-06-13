أسامة سعد يهنئ بعيد الأضحى المبارك ويوجه التحية الى الشعبين اللبناني والفلسطيني، ويعتذر عن استقبال المهنئين

اعتبر الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد أن العيد الحقيقي هو عندما تتحرر الشعوب من براثن الظلم وتتحرر الأوطان من احتلال العدو الغاشم.

ووجه سعد التحية للشهداء في لبنان وفلسطين كما وجه التحية للمقاومين على حدود الوطن، وللجنوب ولأهله الصامدين المقاومين، ولفلسطين التي انجبت ابطالا ولأهلها الصامدين في ساحات النضال.

وقال سعد على الرغم من الغصة في القلب بسبب الحرب من قبل العدو الصهيوني الغاشم على فلسطين ولبنان، لا يسعنا الا ان نوجه التهنئة بعيد الأضحى المبارك لجميع اللبنانين والعرب والمسلمين في جميع أنحاء العالم، و كلنا أمل بقدرة الشعبين اللبناني والفلسطيني على الانتصار ومقاومة الاحتلال واستعادة الأرض والحقوق.

كما أعرب سعد عن أمله بأن يستعيد لبنان عافيته وان يخرج من أزماته وانهياراته التي طالته على مختلف الصعد.

واعتذر سعد عن استقبال المهنئين بالعيد بسبب الظروف الصعبة التي نمر بها، متمنيا أن يحمل العيد إلى اللبنانيين وإلى كل شعوب العالم في الايام اللاحقة الخير واليمن والبركة.

مع الاشارة الى ان سعد سيؤدي صلاة العيد في الجامع العمري الكبير.