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حزب الله قدم الدفعة الـ 48 لمحطات ضخ المياه في سيروب والفيلات والمية ومية في صيدا

صيدا اون لاين

واصل العمل الإجتماعي في حزب الله مبادرته من أجل المساعدة في تأمين المياه لأهلنا في صيدا مقدما الدفعة ال48 من المازوت عبر شركة الأمانة، خلال الأيام الماضية لمحطات ضخ المياه في الآبار التابعة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي في مناطق سيروب والفيلات والمية مية - الاسماعيلية وحي المغارة - القريّة في صيدا.
وتسلمت تلك المحطات 5000 ليتر من المازوت، وأشرف على عملية التسليم مسؤول شعبة عين الحلوة الأخ علي الزينو وعضو لجنة العلاقات في قطاع صيدا الحاج أحمد الجبيلي.

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حزب الله قدم الدفعة الـ 48 لمحطات ضخ المياه في سيروب والفيلات والمية ومية في صيدا

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