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بعدما حذر من وقوع زلزال في لبنان.. خبير يرد على العالم الهولندي وهذا ما قاله

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حذّر راصد الزلازل العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، مؤخرا من أن الفترة بين 15 إلى 16 حزيران ربما تكون الأكثر أهمية، مع احتمال حدوث نشاط زلزالي يتراوح بين 6 و7 على مقياس ريختر.
وأشار إلى أنّ "تركيا وسوريا ولبنان جزء من المنطقة المحفوفة بالمخاطر، ولكن أيضًا شرق إفريقيا".
هذه التصريحات أثارت هلعا بين اللبنانيين، فكتب الباحث في الجيولوجيا وعلم الزلازل الدكتور طوني نمر عبر  حسابه على "إكس" قائلا: "يستمر السيد فرانك هوغربيتس بإتحافنا بتنبؤاته الزلزالية التي أصبحت مصدر تندّر مختلط بالقرف عند الوسط العلمي المتعاطي لعلم الزلازل".
وتابع نمر:" حبذا لو يوفّر على الناس ترّهاته المتنقّلة على حدود الصفائح التكتونية المعروفة، علّها تصادف نقطة ارتكاز زلزالية، ويقارع العلم بالعلم وليس بالهرطقات
كفى!"

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