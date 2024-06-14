بهية الحريري تدعو الله تعالى أن تحل بركة الأضحى على أهلنا في غزة والجنوب بإنتهاء آلامهم وتعتذر عن عدم تقبل التهاني بالعيد

صدر عن المكتب الإعلامي للسيدة بهية الحريري بيان جاء فيه :

"لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تتوجه السيدة بهية الحريري بالدعاء الى الله تعالى أن تحل بركة العيد على أهلنا في غزة وفي جنوبنا الحبيب بنهاية قريبة لآلامهم ومعاناتهم جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، وأن تتوج تضحياتهم بانتصار الحق الفلسطيني.

وبالمناسبة ، تعتذر السيدة الحريري عن عدم تقبل التهاني بالعيد ، سائلة الله عز وجل أن يعيده على لبنان واللبنانيين بالأمن والإستقرار" .