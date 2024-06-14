جريمة غير مسبوقة... قتل عسكري في الجيش أثناء خدمته!

عَلِمَ "ليبانون ديبايت", أن مجهولين أقدموا بعد منتصف الليل وفي الثانية فجراً على إطلاق النار على الجندي (ع. س. ش.) في الجيش اللبناني عند نقطة الحراسة قبالة المرفأ أمام تمثال المغترب وأصابوه في رأسه إصابة قاتلة.

ووفق المعلومات, فقد أقدموا على سرقة بندقيته الحربية, ولم يتمّ كشف الجريمة إلا عند تبديل الحرس, حيث وجدوه جثة هامدة.

وباشرت مخابرات الجيش بالتحقيق لمعرفة المهاجمين, وتقوم بتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة.

ووصفت المعلومات, ما حصل بجرأة غير مسبوقة باستهداف جندي أثناء منوابته إضافة إلى سرقة بندقيته الأميرية.