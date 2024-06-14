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صيدا

أطفال "الروضات الثالثة" في ثانوية رفيق الحريري حلّقوا في يوم تخرجهم برحلة حول العالم.. بتراثه !

صيدا اون لاين

احتفلت ثانوية رفيق الحريري في صيدا بتخريج أطفال صفوف الروضة الثالثة لمناسبة انتقالهم الى مرحلة التعليم الأساسي ، حيث شارك أهالي الأطفال ابناءهم تخرجهم الأول واختبروا دموع الفرح الأولى وهم يرافقونهم بقلوبهم قبل عيونهم لحظة تسلمهم لشهاداتهم من رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري بمشاركة مديرة الثانوية السيدة نادين زيدان الحريري ، كما وهم يواكبون اللوحات الفولكلورية التي قدموها محلّقين في رحلة حول العالم ومرتدين أزياء دول وشعوب، جسّدوا بقاماتهم ومواهبهم الواعدة ، تراثها ، رقصات وأغنيات، توّجوها بلوحة جامعة لهم من التراث اللبناني.
وتخلل الحفل كلمة لرئيسة قسم الروضات السيدة غادة خياط قالت فيها : "يسعدنا أن نحتفل معاً بتخريج أطفالنا من مرحلة الروضات إلى مرحلة التعليم الأساسي، مع تمنيات صادقة أن تروهم في العام 2036 بإذن الله بأثواب وقبعات تخرجهم من المرحلة الثانوية. وفي طريق الوصول إلى تلك المحطة لا بد من التأكيد على ضرورة التعاون والشراكة بيننا أهلنا الكرام، لنساعد أبناءكم- أبناءنا على اكتساب المهارات الأكاديمية والحياتية، تتوجها القيم التي لا بد من التمسك بها لأنها الأمل في تأمين مجتمع  مستقر نحلم أن  يعيش فيه أبناؤنا".
وأضافت :" بدأ أطفالنا رحلةً مليئةً بالاكتشاف و التعلم.. رحلة فيها الكثير من الاستكشافات و التساؤلات، فيها الكثير من اللعب و المرح لإكتساب المهارات الحسابية وأصول اللغة واتقان الكلام و القراءة والكتابة. وإن مشاركتكم في العملية التعليمية هي حجر الأساس، بدءاً من قراءة القصص، المساعدة في حل الوظائف، المشاركة في النشاطات المدرسية، تشجيعكم الدائم لأطفالكم يساعد في خلق بيئة تحفز  على الإبداع وحب التعلم خلال مسيرتهم التعليمية".

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