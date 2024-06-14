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لبنان

محضرا ضبط بحق ملحمة في عرب صاليم ومحل حلويات في النبطية

صيدا اون لاين

إستكمل مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية جولاتهم التفتيشية، عشية عيد الأضحى المبارك، في حضور ومتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار ومؤازرة من عناصر جهاز أمن الدولة - المديرية الإقليمية في النبطية على محال الحلويات واللحوم والدواجن والأسماك في أحياء وسوق مدينة النبطية وبلدات صربا وحبوش وعربصاليم والنبطية الفوقا وفي بلدة حاصبيا، حيث سطروا محضري ضبط في حق صاحب ملحمة في بلدة عربصاليم لعدم إلتزامه في معايير سلامة الغذاء ووقع تعهدا بتصحيح الخلل تحت طائلة إقفال الملحمة بالشمع الأحمر إذا تكررت المخالفة، وبحق صاحب محل حلويات في النبطية لعدم إعلان الأسعار على البضاعة المعروضة في الصالة حيث أنه نبه وحذر سابقاً، وتوجيه إنذارات خطية للبعض بضرورة الإلتزام بالقوانين الصادرة عن الوزارات المعنية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط والإقفال في حال إقتضت الحاجة في حق المخالفين.

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