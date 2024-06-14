البزري: عيد الأضحى بمعناه الحقيقي تُجسّده تضحيات أبطالنا في فلسطين والجنوب

لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك توجه النائب الدكتور عبد الرحمن البزري بالتهنئة بالعيد للمواطنين مصحوبة بتحية إعتزازٍ وإكبار لإهلنا وإخوتنا المقاومين الصامدين في الجنوب اللبناني وفلسطين الأبية في غزة والضفة، مؤكداً على أن عيد الأضحى بمعناه الحقيقي تُجسّده تضحيات أبطالنا في فلسطين والجنوب، وفرحتُنا بالعيد لن تكتمل إلاّ بالنصر المبين على العدو الصهيوني الغاشم.

هذا ويعتذر البزري عن عدم تقبّل التهاني بالعيد المبارك، داعياً أن يعمّ النصر ربوع فلسطين ولبنان وأن يعيده علينا بالخير والأمن والسلام.