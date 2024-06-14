صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
البزري: عيد الأضحى بمعناه الحقيقي تُجسّده تضحيات أبطالنا في فلسطين والجنوب حفل التخرج للعام 2024 في ثانوية القلعة - صيدا.. تحية إلى غزة والجنوب اللبناني كهرباء لبنان: قطع التيار لزوم صيانة مخارج بخعون بطرماز- سير وبخعون بدءا من 19 الحالي دورية من الامن العام اقفلت محل صالون حلاقة في الجنوب يديره سوري بطريقة غير شرعية بالصور: الجيش اللبناني يُوقف قاتل العسكريّ عبد السلام شرف "الحزب" يضرب قواعد عسكرية ويقصف مستوطنات.. ودعوات إسرائيلية لـ"الحسم"

صيدا

البزري: عيد الأضحى بمعناه الحقيقي تُجسّده تضحيات أبطالنا في فلسطين والجنوب

صيدا اون لاين

لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك توجه النائب الدكتور عبد الرحمن البزري بالتهنئة بالعيد للمواطنين مصحوبة بتحية إعتزازٍ وإكبار لإهلنا وإخوتنا المقاومين الصامدين في الجنوب اللبناني وفلسطين الأبية في غزة والضفة، مؤكداً على أن عيد الأضحى بمعناه الحقيقي تُجسّده تضحيات أبطالنا في فلسطين والجنوب، وفرحتُنا بالعيد لن تكتمل إلاّ بالنصر المبين على العدو الصهيوني الغاشم. 
هذا ويعتذر البزري عن عدم تقبّل التهاني بالعيد المبارك، داعياً أن يعمّ النصر ربوع فلسطين ولبنان وأن يعيده علينا بالخير والأمن والسلام.

اقرأ أيضا

إفتتاح الفرع الثاني لكوول Croissant في صيدا (فيديو وصور)

وفاة الحاج حسان أحمد حجازي، الدفن في أمريكا (هوستين)

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: انخفاض كميات المياه الموزعة في مدينة صيدا بسبب عدم استقرار خط الخدمات العامة الكهربائي

ملثّمون مسلحون سلبوا من داخل منزل الصراف أحمد الطويل في صيدا مبلغاً كبيراً من المال

كهرباء لبنان: قطع التيار لزوم صيانة مخارج بخعون بطرماز- سير وبخعون بدءا من 19 الحالي

بعدما حذر من وقوع زلزال في لبنان.. خبير يرد على العالم الهولندي وهذا ما قاله

تم نسخ الرابط