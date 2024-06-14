لحظة إلقاء القبض على قاتل عسكري "مرفأ بيروت"! (فيديو)

حصل اشتباك مسلح، اليوم الجمعة، على اوتستراد ميرنا الشالوحي بين مخابرات الجيش وقاتل الجندي في مرفأ بيروت أفضى إلى إلقاء القبض عليه.

وقد استمرت عملية المطاردة في احياء ميرنا الشالوحي بعد محاصرته، الى أن تم إلقاء القبض عليه في منطقة سن الفيل قرب سنتر ميرنا الشالوحي.

وكان قد صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه في وقت سابق اليوم الجمعة، بيان جاء فيه: "ليل 13-14 /6 /2024، وُجد أحد عناصر الجيش المكلفين بمهمة حراسة في محيط مرفأ بيروت مقتولاً بطلقَين ناريَّين من مسدس حربي ولم يُعثَر على سلاحه".

وأضاف، "تولّت الوحدات المختصة في الجيش الكشف على مسرح الجريمة، ويجري التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة".

لحظة القبض على قاتل العسكري في الجيش اللبناني قرب مرفأ بيروت صباح اليوم في منطقة سن الفيل قرب سنتر ميرنا الشالوحي pic.twitter.com/RLIjOD06nE — Lebanon Debate (@lebanondebate) June 14, 2024