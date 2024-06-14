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مسؤولون إسرائيليون: مبعوث أميركي يصل لإسرائيل الاثنين سعيًا لمنع تحول التصعيد مع الحزب لحرب شاملة

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نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إنّ "مبعوثًا أميركيًا سيصل لإسرائيل الاثنين سعيًا لمنع تحول التصعيد مع حزب الله لحرب شاملة"، وذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والعمليات العسكرية للحزب ضد المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية، تزامنًا مع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأمس، أعلن الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، أنّ ​فرنسا​ والولايات المتّحدة الأميركيّة وإسرائيل ستعمل ضمن إطار "ثلاثي"، على خارطة طريق فرنسيّة هدفها احتواء التوتّرات على الحدود اللبنانية الجنوبية.

إلّا أنّ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت رفض مبادرة فرنسية جديدة لمحاولة احتواء التوتر، متهمًا باريس بـ"العدائية" حيال إسرائيل، في تصريحات نددت بها الخارجية الإسرائيلية واعتبرتها "في غير محلها".

 

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