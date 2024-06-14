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إلى المواطنين: تقيّدوا بتوجيهات قوى الأمن في هذا التاريخ

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:
ستقوم إحدى الشّركات المتعهدة بأعمال إصلاح وتعبيد للحفر على للمسلك الممتدّ من محلّة نهر الموت باتّجاه جسر الدورة، وذلك اعتبارًا من الساعة 03،00 من فجر تاريخ 15/06/2024، ولغاية الساعة 12،30 من التاريخ عينه.
سيتمّ تنفيذ الأشغال على مرحلتين، من دون قطع للطريق أو تحويل للسير.

يرجى من المواطنين، أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.

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