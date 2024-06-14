تعاون بين "جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا" و"جمعية محمد زيدان للإنماء" لإنجاح مهرجان صيدا

توافقت "جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا" و"جمعية محمد زيدان للإنماء" على التعاون فيما بينهما لانجاح مهرجان صيدا للمأكولات البحرية والحرف اليدوية، المقرّر إقامته على رصيف المرفأ القديم في الفترة من 4 إلى 28 تموز 2024 .

جاء ذلك خلال زيارة وفد من "جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا" ضمّ رئيس "الجمعية" السيد ربيع العوجي، وكل من المهندس محمد البابا والسيد طارق أبو زينب، الى مقر "جمعية محمد زيدان للإنماء" في المدينة وكان في استقبال الوفد رئيس "الجمعية" الدكتور حاتم بديع، والمديرة التنفيذية السيدة فرح زيدان، والسيدة رانيا زيدان.

في بداية اللقاء عبّر وفد "جمعية أصدقاء الزيرة" عن شكره وتقديره ل"جمعية محمد زيدان" على جهودها المبذولة في ترميم جزيرة - "زيرة "صيدا العام الماضي، وإسهاماتها في الحفاظ على المدينة القديمة، بما في ذلك أعمال الترميم والتنظيف.

كما نوه الوفد بمشاريع "الجمعية" خارج المدينة القديمة، وتحديداً في مجال التعليم , مثنيا على نظافة وترتيب منتزه الكنايات، كونه المتنفس الوحيد المجاني لأهالي صيدا والجوار.

وخلال اللقاء استعرض وفد "جمعية أصدقاء جزيرة صيدا" تفاصيل مهرجان صيدا للمأكولات البحرية والحرف اليدوية، المقرّر إقامته على رصيف المرفأ القديم في الفترة من 4 إلى 28 تموز 2024. والذي يشمل فعاليات متنوعة وعروضًا فنية، وأنشطة ترفيهية للأطفال والعائلات، ومعرضًا للحرف اليدوية.

وتقدم الوفد بطلب من "جمعية محمد زيدان" لإنارة الواجهة البحرية لصيدا القديمة خلال فترة المهرجان، وذلك لإضفاء أجواء جميلة وجذابة على المكان، وتشجيع الجمهور على المشاركة.

بدورها استجابت "جمعية محمد زيدان" لهذا الطلب وبادرت كعادتها، إلى الموافقة على ذلك واوعدة بإنارة كامل الواجهة البحرية على نفقتها الخاصة لمدة ثلاثة أشهر، ابتداءً من تموز، وذلك للمساهمة في إنجاح المهرجان ودعمه خلال الموسم الصيفي.