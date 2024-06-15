عيد و"يورو" وزحمة ونار!

نهايةُ أسبوع مُزدحمة في لبنان بالكثير من المُناسبات والمواعيد أبرزها عيد الأضحى المبارك.

أجواء عيد الأضحى بدأت باكراً، الطّائرات الى لبنان "مفوّلة" من مُغتربين لم يكترثوا للتّصعيد جنوباً، وأصرّوا على القدوم الى لبنان للقاء عائلاتهم وأصدقائهم والاستمتاع ببداية الصّيف الحارّة في ربوع بلدهم، أمّا الزّحمة على الطّرقات، فهي خيرُ دليلٍ على الأعداد الكبيرة الوافدة الى بيروت ليس فقط من لبنانيّين بل من مواطنين عرب حضروا لقضاء عطلة العيد وأيضاً لحضور حفلة الفنان عمرو دياب في قلب العاصمة التي باتت محطّة فنيّة سنويّة ينتظرها الآلاف.

ليس هذا فقط، بل انطلق أيضاً منذ ساعات كأس الأمم الأوروبيّة لكرة القدم أو يورو 2024، وهو حدثٌ يستقطب عدداً كبيراً من محبّي هذه الرياضة في لبنان، ويساهم في إنعاش الحركة في المطاعم والمقاهي في مُختلف المناطق، فعشقُ اللبنانيّين لكرة القدم كبير وقديم، وأتى هذا الحدث الرياضي لينسيهم ولو لأيّام قليلة القلق الذي يشعرون به جرّاء الأوضاع الأمنيّة المتدهورة. أمّا mtv التي تحرص دائماً على نقل أبرز الأحداث الاجتماعيّة والرياضيّة والفنيّة والترفيهيّة لمُشاهديها، فنقلت حماسة "اليورو" من Beirut Fan Festival 2024 حيث تجمّع المئات لمتابعة المباراة الافتتاحيّة عبر أضخم شاشة في لبنان في Beirut Waterfront.

ولعشّاق البحر، درجات الحرارة ستُسجّل أرقاماً قياسيّة نهاية هذا الأسبوع، والمجمّعات البحرية والشواطئ بانتظاركم منذ ساعات الظهر، مروراً بالـsunset، وحتّى ساعات الليل المتأخرة للاستمتاع بمياه المتوسّط الدافئة وبأجواء المرح والفرح والموسيقى.

الحماوة مرتفعة خلال الـ"ويك أند" الذي سيكون بمثابة افتتاحيّة قويّة لصيف لبنان 2024، على أمل أن تبقى الحرارة والحماوة على جبهة الفرح والترفيه فقط!