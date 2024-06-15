في لبنان والدول العربية.. إليكم أسعار "أضاحي العيد" بالدولار

يحرص المسلمون في العالم على شعيرة الأضحية، وهي الأهم خلال عيد الأضحى لمن لم يؤد فريضة الحج.

وحالياً، فإن التضخم ازداد في العديد من الدول، وصار من الصعب في غالبية دول العالم الحصول على أضحية، مما ثنى كثيرين عن الشعيرة ودفع آخرين للبحث عن بدائل بغية مساعدة الفقراء والمحتاجين وفق تعاليم الإسلام.

وفي هذا الموضوع، نتناول أسعار الأضاحي في العالم العربي للعام 2024، وهي تأتي على النحو التالي:

- الأردن: يبلغ الحد الأدنى للأضحية 240 دولارا ويبلغ الحد الأعلى 410 دولارات.

- لبنان: يبلغ الحد الأدنى للأضحية 350 دولارا ويبلغ الحد الأعلى 560 دولار.

- العراق: يبلغ الحد الأدنى للأضحية 200 دولار ويبلغ الحد الأعلى 300 دولار.

- مصر: يبلغ الحد الأدنى للأضحية 147 دولارا ويبلغ الحد الأعلى 357 دولارا.

- الكويت: يبلغ الحد الأدنى للأضحية 292 دولارا ويبلغ الحد الأعلى 455 دولارا.

- السودان: يبلغ الحد الأدنى للأضحية 70 دولارا ويبلغ الحد الأعلى 120 دولارا.

- سوريا (أراضي سيطرة المعارضة): يبلغ الحد الأدنى للأضحية 250 دولارا ويبلغ الحد الأعلى 400 دولار.

- سوريا (أراضي سيطرة الحكومة): يبلغ الحد الأدنى للأضحية 200 دولار ويبلغ الحد الأعلى 350 دولارا.

- موريتانيا: يبلغ الحد الأدنى للأضحية 90 دولارا ويبلغ الحد الأعلى 180 دولارا.

- المغرب: يبلغ الحد الأدنى للأضحية 200 دولار ويبلغ الحد الأعلى 500 دولار.

- قطر: يبلغ الحد الأدنى للأضحية 250 دولارا ويبلغ الحد الأعلى 350 دولارا.

- تونس: يبلغ الحد الأدنى للأضحية 192 دولارا، ويبلغ الحد الأعلى 480 دولارا.

- الجزائر: يبلغ الحد الأدنى للأضحية 350 دولارا ويبلغ الحد الأعلى 400 دولار.

- سلطنة عمان: يبلغ الحد الأدنى للأضحية 112 دولارا ويبلغ الحد الأعلى 727 دولارا.

- الداخل الفلسطيني المحتل: يبلغ الحد الأدنى للأضحية 900 دولار ويبلغ الحد الأعلى 1100 دولار.

فلسطين: يبلغ الحد الأدنى للأضحية 700 دولار ويبلغ الحد الأعلى 900 دولار.