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بعد ارتفاع درجات الحرارة..الكتل الحارّة الى تراجع وانحسار

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يسيطر على لبنان طقس حارّ تكون فيه درجات الحرارة فوق المعدلات الموسميّة، خصوصًا على الجبال، وتبدأ هذه الكتل الحارّة بالتراجع يوم غد الاحد، وتنحسر يوم الاثنين مع عودة الحرارة الى معدلاتها.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

السبت:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٨ و ٣٦ ساحلا وبين ٢٢ و ٤١ بقاعاً وبين ٢٣ و ٣٥ على الـ ١٠٠٠ متر
-الجو : مشمس
- الرياح :  غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط جبلاً وبقاعاً
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٨ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

الاحد: مشمس والحرارة تنخفض تتراوح على الشكل التالي : ٢٥ و ٣٢ ساحلا وبين ٢٢ و ٣٧ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط جبلاً وبقاعاً

الاثنين: مشمس والحرارة تنخفض تتراوح على الشكل التالي : ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط جبلاً وبقاعاً

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