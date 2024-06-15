صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
الراعي: الملحدون بلبنان المؤمنون بمشاريع دينيّة وقوميّة وانفصاليّة شرعوا بتدميره منذ لحظة تأسيسه بالفيديو: ازدحام بمطار بيروت بعد استبدال طائرة بأخرى أصغر ما تسبّب في إلغاء رحلة ما يقارب الـ60 شخصاً البيان الختامي لسينودس الكنيسة المارونية دعا النواب الى القيام بواجبهم الدستوري والوطني بانتخاب الرئيس رداً على عملية الاغتيال في بلدة جويّا.. الحزب يستهدف قاعدة ميرون الحريري عايد بالاضحى: أسأل الله ان يجنب بلدنا ويلات الحروب ومآسيها أرقام خطيرة.. ظاهرة الإنتحار تعود إلى لبنان من الباب العريض

عربي دولي

بالفيديو.. الحجاج يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

صيدا اون لاين

يتوافد في هذه الأثناء أكثر من 1.5 مليون حاج التوجه إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، وذلك بعد أن باتوا ليلتهم بمَشعَر مِنى يوم التروية.
وكانت السلطات السعودية أعلنت وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من مختلف دول العالم، في ظل تزايد التحذيرات الرسمية بشأن حالة الطقس، حيث أكدت وزارة الصحة أن ارتفاع درجات الحرارة يعتبر من أكبر تحديات الحج لهذا العام. 
وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق ‏اكتمال نقل الحجاج من مكة المكرمة والمسجد الحرام إلى مشعر منى، للمبيت فيها تمهيداً للتوجه إلى عرفات للوقوف على صعيد عرفة الطاهر.
وأكد المتحدث الأمني باسم الوزارة فرض طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة حتى نهاية موسم الحج، مشيراً إلى أنه تم إبعاد أكثر من ربع مليون شخص لم يحملوا تأشيرة الحج.
من جانبه، أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري أن دور الحكومة أصيل في تنظيم الحج وإعطاء كل ذي حق حقه من الحجاج وفق الإجراءات الرسمية.
ورداً على سؤال عن حملة "لا حج بدون تصريح" التي أطلقتها السلطات السعودية، قال الدوسري لـ"الجزيرة نت" إن "هناك من يريد أن يسلب الحجاج الحاصلين على تصريحات رسمية حقوقهم في الحج ولا أحد يقبل سلب هذه الحقوق".
ويقع جبل عرفات على الطريق بين مدينتي مكة المكرمة والطائف، على بعد 10 كيلومترات من مشعر منى الذي قضى فيه الحجاج يوم التروية أمس الموافق الثامن من ذي الحجة.
ومن المقرر أن يصلي الحجاج في عرفات الظهر والعصر جمعا وقصرا، ويستمعوا لخطبة عرفة من مسجد نمرة، ويواصلوا الدعاء والتضرع قبل التوجه إلى مزدلفة بعد غروب شمس اليوم، حيث يبيتون ليلتهم هناك ويجمعون حصى الجمرات.
وفي صبيحة العاشر من ذي الحجة، يعود ضيوف الرحمن إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، ثم يحلقون رؤوسهم أو يقصرون، ويذبحون الهدي إيذانا بالتحلل الأصغر، ويتوجهون إلى الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة.
وبعد ذلك، يعود الحجيج إلى منى لقضاء أيام التشريق الثلاثة، وبعد انتهائها يتوجهون إلى مكة لطواف الوداع الذي تختتم به مناسك الركن الخامس للإسلام.

اقرأ أيضا

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: انخفاض كميات المياه الموزعة في مدينة صيدا بسبب عدم استقرار خط الخدمات العامة الكهربائي

بعد استدعائه للتحقيق رئيس بلدية لبعا يزج بأسماء أبناء البلدة في التفرقة بين الأهالي والمقيمين الأمر الذي أثار حفيظة أبناء البلدة!

أرقام خطيرة.. ظاهرة الإنتحار تعود إلى لبنان من الباب العريض

تعاون بين "جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا" و"جمعية محمد زيدان للإنماء" لإنجاح مهرجان صيدا

في لبنان والدول العربية.. إليكم أسعار "أضاحي العيد" بالدولار

جريمة غير مسبوقة... قتل عسكري في الجيش أثناء خدمته!

تم نسخ الرابط