صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
الراعي: الملحدون بلبنان المؤمنون بمشاريع دينيّة وقوميّة وانفصاليّة شرعوا بتدميره منذ لحظة تأسيسه بالفيديو: ازدحام بمطار بيروت بعد استبدال طائرة بأخرى أصغر ما تسبّب في إلغاء رحلة ما يقارب الـ60 شخصاً البيان الختامي لسينودس الكنيسة المارونية دعا النواب الى القيام بواجبهم الدستوري والوطني بانتخاب الرئيس رداً على عملية الاغتيال في بلدة جويّا.. الحزب يستهدف قاعدة ميرون الحريري عايد بالاضحى: أسأل الله ان يجنب بلدنا ويلات الحروب ومآسيها أرقام خطيرة.. ظاهرة الإنتحار تعود إلى لبنان من الباب العريض

لبنان

البيان الختامي لسينودس الكنيسة المارونية دعا النواب الى القيام بواجبهم الدستوري والوطني بانتخاب الرئيس

صيدا اون لاين

استنكر الاساقفة الموارنة في البيان الختامي لسينودس الكنيسة المارونية، ما تعرّض له قطاع غزّة والضفة الغربية وجنوب لبنان من تدمير وتنكيل يُصيب المدنيين، ودعوا كلّ أصحاب الضمائر للضغط من أجل متابعة الحوار للوصول إلى وقف لإطلاق النار.

وعرض الآباء لأوضاع الأبرشيات في لبنان وتوقّفوا عند الحاجات المتزايدة في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المترديّة في لبنان والمنطقة وفي ظلّ حرب غزّة وما تجرّه من ويلات ودمار

وشدّد الاباء على ضرورة الحفاظ على القطاع التربوي في لبنان وإبعاد التدخّل السياسي الخطير عنه خصوصاً في ما يخص الامتحانات الرسمية.

ودعا الاباء النواب الى القيام بواجبهم الدستوري والوطني بانتخاب الرئيس، وتداولوا الأوضاع المعيشيّة المتدهورة في لبنان خصوصاً في ظلّ تقاعس المسؤولين عن القيام بواجباتهم ونطالب الدولة بالقيام بواجباتها وإعطاء المؤسسات والمواطنين حقوقهم.

 

 

اقرأ أيضا

في لبنان والدول العربية.. إليكم أسعار "أضاحي العيد" بالدولار

خامس توغّل في «الزيتون»: العدو يهرب من فشل إلى آخر

"انتخابُ رئيسٍ مباشرةً من الشّعب"... هل يتحقّق؟

بعد ارتفاع درجات الحرارة..الكتل الحارّة الى تراجع وانحسار

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: انخفاض كميات المياه الموزعة في مدينة صيدا بسبب عدم استقرار خط الخدمات العامة الكهربائي

التغيّر المناخي لن يرحمنا: تحضرّوا للعواصف والجفاف والاختناق

تم نسخ الرابط