بطريقة احتياليّة... سرق خاتم من محل مجوهرات

صــدر عـــن المديريّة العامّة لقــوى الأمــن الدّاخلي _ شعبة العلاقـات العامّة البـــلاغ التّالــــي:

تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف:

ج. ر. (من مواليد عام 1981، لبناني)

لمحاولته سرقة خاتم من محلٍّ للمجوهرات في أنطلياس، بطريقة احتياليّة، والاشتباه بقيامه بسرقات أخرى من أماكن مختلفة، بالطريقة ذاتها.

لــذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة مِمَّن وقع ضحيّة أعماله، الاتّصال بمفرزة الجديدة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على الرقم: 901203-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.