ارتقى في جنوب لبنان... سرايا القدس تنعى "أبو خليل"!

صدر عن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، بيان جاء فيه: "بأسمى آيات الفخر والاعتزاز تزُف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية الشهيد المجاهد محمد زهير خليل جلبوط (45 عام) "أبو خليل".

واضاف البيان، "من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود – ساحة سورية، والذي ارتقى على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائه لواجبه القتالي، وتؤكد سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة".