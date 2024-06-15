هينيس ولاثارو: الأمم المتحدة تدعو جميع الجهات الفاعلة على طول الخط الأزرق للالتزام بمسار السلام

أشارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، في بيان مشترك، الى أن "عائلة الأمم المتحدة تكرر دعوتها لجميع الجهات الفاعلة على طول الخط الأزرق لوضع أسلحتها جانباً والالتزام بمسار السلام".

ولفت البيان، الى أنه "منذ شهر تشرين الأول، شاهدنا خسارة الكثير من الأرواح، واقتُلعت العائلات، ودُمّرت الأحياء، ونحن قلقون للغاية بشأن التصعيد الذي رأيناه مؤخراً"، معتبراً أن "خطر سوء التقدير الذي يؤدي إلى نزاع مفاجئ وأوسع نطاقاً هو حقيقي للغاية، ونحن نواصل العمل مع الأطراف وحثّ جميع الجهات الفاعلة على التوقّف عن إطلاق النار والالتزام بالعمل من أجل حلّ سياسي ودبلوماسي - وهو الحلّ الوحيد الدائم".

وأضاف "بمناسبة عيد الأضحى، نتمنى للجميع أن ينعموا بالتعاطف والوئام - والأهم من ذلك كله - السلام".